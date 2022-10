Assassinats de femmes au Luxembourg: «Il faut que ça s'arrête, ce n'est plus possible»

«Il faut que ça s'arrête, ce n'est plus possible»: la voix d'Ana Pinto tremble sous l'effet de l'émotion mais aussi de la colère notamment après la mort de Diana et d'une jeune mère sous les coups de marteau de son mari au début du mois d'octobre dans le quartier de la Gare, à Luxembourg-Ville. Elle-même ancienne victime de violence conjugale, elle se dit «choquée mais pas étonnée»: «J'espère toujours que ce genre de tragédie n'arrive pas ici mais le Luxembourg n'est pas une île».

«Éduquer nos jeunes»

«Quand j'ai fui mon abuseur pour sauver ma vie et celle de mon fils, je suis partie sans me retourner, sans rien et je me suis retrouvée démunie, je ne savais pas vers qui me tourner». Logement, démarches juridiques, soutien psychologique… L'ASBL veut centraliser toutes les informations, «couvrir ce dont une femme a besoin quand elle fuit son agresseur». Et de confier, «j'ai moi-même fait des erreurs, je ne veux pas qu'une autre fasse les mêmes».