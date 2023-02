Football – Ligue des champions : «Il faut que chacun mange bien, dorme bien»: les conseils diététiques de Mbappé

«Je pense qu'il faut retenir la fin. On a un désavantage mais on a vu qu'on était capables de les mettre en difficulté. Maintenant il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là bas pour gagner et se qualifier (...)», a-t-il confié au micro de Canal+. La star du PSG s'est même permis de donner quelques conseils diététiques à ses coéquipiers: «Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun mange bien, dorme bien, qu'on se prépare. On a vu que quand on a notre équipe, qu'on peut jouer vers l'avant, jouer un football offensif, ils ne sont pas à l'aise (...) ».