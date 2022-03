«Il faut que l'on garde le cap de l'innovation»

LUXEMBOURG - Jean Hilger a été désigné meilleur directeur des systèmes d'information du pays, mercredi soir.

Jean Hilger: C'est un métier où on a l'obligation d'être en contact permanent avec toutes les équipes. Je coordonne le travail de 165 employés dans le domaine de l'informatique. On réalise de nouveaux projets, 40 actuellement, et on s'assure que tout fonctionne bien. Une banque comme la BCEE est dépendante d'une informatique performante.