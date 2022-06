Mobilité au Luxembourg: «Il faut réfléchir autrement avant de prendre sa voiture»

Pour Remy et Bianca, se déplacer en voiture n'est plus une priorité au Luxembourg.

Face à la hausse constante des prix des carburants, changer la manière de se déplacer est une partie de la solution, au risque de chambouler fortement ses bonnes vieilles habitudes. «Je ne prends presque plus ma voiture», regrette Bianca, de Differdange. «En vacances, j'aurais dû la prendre pour aller en Italie, mais j'ai préféré acheter des billets d'avion, trois mois à l'avance. «Pour me déplacer, je privilégie le train à la voiture», ajoute Remy, de Bertrange.

«La gratuité des transports en commun au Grand-Duché, c'est heureusement très pratique». Domicilié à Sierck-les-Bains, en Moselle, Jean-Charles s'est rendu à Luxembourg hier pour refaire son passeport. «J'essaie de limiter mes déplacements, dit-il. J'ai donc pris le bus à Schengen pour me rendre dans la capitale. J'ai perdu du temps, mais moins d'argent. À l'avenir, je réfléchirai autrement avant de prendre mon véhicule. Les prix des carburants vont encore augmenter et ça n'augure rien de bon à l'avenir».

Enseignante à Lexy (près de Longwy), Julianne «essaie de faire des trajets plus courts et de prendre les transports en commun». «Pour aller au travail, j'essaie le covoiturage ou même mon vélo, ajoute-t-elle. La voiture reste souvent la meilleure solution. Pour les vacances, enfin, peu importe le prix, je n'hésiterai pas à me faire plaisir».