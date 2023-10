«Il faut savoir dire stop au bon moment»: Eden Hazard met un terme à sa carrière

«Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment», c'est par ses mots que l'ancien capitaine des Diables rouges et joueur du Real Madrid a annoncé avoir décidé de quitter le monde du football. «Après seize ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel». Le Belge était sans club, depuis son départ du Real en juin dernier, alors qu'il lui restait un an de contrat. Le natif de La Louvière fait partie des transferts les plus chers de l'histoire du football européen, il avait signé au Real pour 115 millions d'euros.