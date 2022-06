Energie au Luxembourg: «Il faut se préparer à un hiver sans gaz russe»

«L'énergie la plus propre est celle que nous ne consommons pas». Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l’Énergie, a réitéré lundi un adage écologiste, en appelant à réduire la consommation de gaz. Du fait de la guerre en Ukraine et des tensions diplomatiques qui se sont ensuivies, «il faut se préparer à un hiver sans gaz russe», affirme-t-il. «C'est la décision probable de Vladimir Poutine et de Gazprom», tient-il à préciser, après que Moscou a «réduit la semaine dernière le flux du gazoduc Nord Stream 1 dans la mer Baltique».