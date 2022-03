Didier Deschamps : «Il faut se rapprocher de Bordeaux»

Avant la réception d'Auxerre, mercredi soir, le coach de l'OM a tiré un premier bilan à mi-saison.

On peut faire mieux, mais on est la deuxième meilleure attaque. En revanche, par rapport au nombre d’occasions, on a un pourcentage d’efficacité qui pourrait être bien meilleur.

Début janvier ça sera plus compliqué car il y en a quatre qui vont à la Coupe d’Afrique (Taiwo, Kaboré, Mbia et Koné). Pour les deux premiers matches, sans Niang et Koné, forcément on est moins armés et, offensivement, il n’y a pas les mêmes solutions. Après, les joueurs dont vous parlez sont sous contrat avec l'OM, donc le 2 janvier ils seront là. Je ne ferme la porte à rien, je n’ouvre la porte à rien surtout.