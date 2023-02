Aux Etats-Unis: «Il faut s’en débarrasser»: des Américains rendent les armes

Aux États-Unis : «Il faut s’en débarrasser»: des Américains rendent les armes

Des policiers spécialisés s’approchent alors et vérifient que les armes sont bien déchargées et immatriculées. Il leur arrive souvent de découvrir plus d’une dizaine d’armes dans le véhicule. «Je pense que c’est un super programme», assure Stuart Wolf, 11 armes à l’arrière de son camion. «Il n’y a pas vraiment d’autre moyen sûr que celui-ci pour s’en séparer», estime le sexagénaire.

«Nous avons déjà assez d’armes»

Au total, 793 armes seront remises aux forces de l’ordre au cours de cette journée samedi. En échange, les participants se voient remettre des bons d’achat: 50 dollars pour une arme qui ne fonctionne plus, 100 pour une carabine, et 200 pour un fusil semi-automatique, cette arme utilisée dans tant de fusillades aux États-Unis. «Nous avons déjà assez d’armes, et il y en a certaines que nous déposons dont nous n’avons pas besoin», confie Kenneth Blackmon, aux côtés de sa femme, Loretta. «Alors pourquoi les garder? Il faut s’en débarrasser», plaide l’homme de 69 ans, en remettant sept armes. D’autant que les vols d’armes à feu sont récurrents, et dangereux, insiste-t-il.