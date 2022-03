«Il faut trouver la bonne clé qui ouvre la porte du coeur»

«Il faut trouver la bonne clé qui ouvre la porte du cœur»

Babylon Circus a clôturé le festival «Perspectives», samedi dernier. Entretien avec David, le chanteur.

David: Qu'est-ce que le nom t'évoque? On n'est pas du tout figés dans une définition. On préfère que les gens viennent avec leur propre suggestion. Bien sûr, dans «Circus», il y a l'idée de troubadours, et «Babylon» c'est la société dans tout son côté oppressant. Mais, on pourrait aller plus loin, et parler de la Tour de Babel, comme on chante en plusieurs langues.