Enseignement au Luxembourg: «Il faut une offre scolaire plus adaptée aux lusophones»

«L’offre scolaire doit suivre les évolutions récentes de la société, avec la diversification et l’augmentation du nombre de classes européennes. Nous devons nous adapter aux non-Luxembourgeois, dont les lusophones», affirme Claude Meisch, dans un entretien à L’essentiel depuis le Portugal, où il se trouve pour une visite sur le thème de l’intégration scolaire.

Il a commencé par présenter aux ministres portugais la loi sur l’accueil des primo-arrivants, qui concerne entre autres les Portugais. Le texte entend introduire «une prise en charge systématique de l’ensemble des élèves nouvellement arrivés, afin de leur garantir un accueil, une orientation et un soutien». Chaque année, «le système luxembourgeois intègre 2 000 élèves ayant débuté leur scolarité ailleurs».

Contexte socio-économique moins favorable

Pour que les élèves concernés trouvent «un cadre scolaire plus adapté», Claude Meisch prône «un travail plus approfondi sur l’orientation, qui peut durer non pas quelques jours, mais jusqu’à un an». La promotion du portugais va aussi dans le bon sens, selon lui: «Les autorités portugaises ont développé des cours de langue, qui permettent aux élèves de mieux connaître leurs racines». Il soutient l’initiative, «pas incompatible avec la notion d’intégration, car cela s’inscrit dans notre multilinguisme».