Au Luxembourg : Il fonce sur un policier et le blesse aux jambes

ITZIG – Un fonctionnaire de police qui voulait porter secours à un automobiliste accidenté a été blessé aux jambes, jeudi soir, au «Itzigerstee».

Lorsqu'il a voulu venir en aide au conducteur, celui-ci l'a immédiatement agressé verbalement. Le policier s'est alors rendu à sa voiture pour signaler l'accident à un poste de police. L'homme au volant de la voiture accidentée s'est soudain dirigé vers le fonctionnaire, le frôlant et le blessant aux jambes. Il a finalement stoppé sa course, quelques mètres plus loin, sur la piste cyclable. C'est là qu'il a été trouvé par la patrouille de police appelée sur place.