États-Unis : Il force sa femme à décapiter un collègue qu’il jugeait trop proche

Jaloux, un individu de 32 ans a abattu son présumé rival amoureux avant d’obliger son épouse à lui couper la tête. Il a été condamné à perpétuité.

Police d’État du New Hampshire

«Vos actes ont été brutaux. Ils ont été absolument horribles. Ils ont été égoïstes et complètement insensés.» C’est par ces mots qu’une juge du New Hampshire a condamné vendredi Armando Barron à une peine de prison à perpétuité, assortie de 45 ans de réclusion. Le père de famille de 32 ans était jugé pour le meurtre de Jonathan Amerault, survenu en septembre 2020 dans des circonstances particulièrement atroces. Le jeune homme de 25 ans était un collègue de Britany Barron, la femme de l’accusé.

Après avoir découvert que la mère de ses trois filles échangeait des messages avec Jonathan, le trentenaire est entré dans une colère noire et s’est déchaîné sur elle pendant plusieurs heures. L’Américaine de 33 ans, qui a admis au tribunal avoir échangé deux baisers avec la victime, a raconté que son mari était allé jusqu’à lui enfoncer un pistolet dans la bouche. «Ne fais rien de stupide, ou les filles vont tomber sur quelque chose de sordide en rentrant», l’a-t-il menacée. Les trois enfants du couple se trouvaient chez leur grand-mère au moment de l’agression, survenue au domicile familial.

«Mon fils Jonathan était mille fois plus un homme que ce minable n’aurait jamais pu rêver d’être», a déclaré la mère de la victime au tribunal.

Armando Barron s’est ensuite emparé du téléphone de son épouse pour écrire un message à Jonathan et l’attirer dans un parc, rapporte le New York Daily News. Là, le trentenaire a attaqué le jeune homme et a ordonné à sa femme de lui tirer dessus. Britany a refusé, mais a été forcée d’ouvrir les veines de son collègue. Celui-ci a alors supplié la jeune femme de frapper son mari avec une machette se trouvant dans la voiture, mais elle n’a pas osé passer à l’acte. Dans la foulée, Armando a abattu la victime de trois balles.