Si de nombreux fans rêvent de pouvoir embrasser ou enlacer leur idole quand ils se retrouvent face à elle, d’autres ont des envies bien plus originales. C’est le cas d’un admirateur raide dingue de Machine Gun Kelly. Placé au premier rang du concert que le chanteur aux looks extravagants donnait en Belgique, samedi 1er juillet 2023, ce jeune homme tenait une pancarte sur laquelle il était écrit: «Je suis venu du Mexique pour que tu me donnes un coup de poing dans la figure.»