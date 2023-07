À Luxembourg-Ville: Il frappe un serveur et menace des clients à une terrasse

Deux incidents ont été signalés à Luxembourg-Ville vendredi soir. Vers 21h d’abord, une bagarre a éclaté dans un bar de la rue de Strasbourg. Sur place, une patrouille a constaté qu’une personne souffrait de blessures légères et a été transportée à l’hôpital pour être soignée. L’agresseur a été arrêté après avoir passé un contrôle médical.

Dans la même soirée, un individu a été interpellé parce qu’il menaçait des clients installés en terrasse d’un bar de la rue Sainte-Zithe. En état d’ébriété, il s’est avéré qu’il avait déjà agressé physiquement un employé d’un autre bar. En raison de son état et parce qu'il représentait un danger pour lui-même et pour les autres, il a également été placé en garde à vue à la suite d'un contrôle médical.

Ivre, il se tenait à côté de sa voiture en feu

Sur la route aussi, les automobilistes avaient un peu trop bu. À Weiler-la-Tour, aux premières heures du jour samedi, un véhicule a été signalé en train de brûler près d’un champ. Les pompiers ont éteint l’incendie et le conducteur a été retrouvé près de sa voiture. Le test d’alcoolémie s’est révélé positif, son permis lui a été confisqué. Même sentence pour l’automobiliste intercepté rue de Lohr à Mersch: il a traversé un rond-point à trop vive allure et a terminé sa course sur la voie opposée.