Alcool au volant au Luxembourg : Il frôlait les glissières de sécurité sur l’A1

Cette nuit, entre vendredi 20h30 et samedi 4h, des tests d’alcoolémie ont été pratiqués sur ordre du parquet à Troisvierges, Wincrange, Weiswampach, Kayl, Kehlen, Luxembourg (route de Longwy et route d’Arlon) et Howald. Sur les 598 automobilistes contrôlés, 19 avaient trop bu et 7 permis ont été retirés.