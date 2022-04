Au Luxembourg : Il fuit après un accident, puis se rend en avouant être ivre

LUXEMBOURG - Entre vendredi soir et tôt dans la nuit samedi, la police a dû intervenir pour plusieurs accidents… certains sans chauffeur sur place.

La soirée de vendredi et la nuit qui a suivi ont été agitées sur les routes du pays. La police a même été mobilisée pour deux accidents sans lien entre eux mais avec un scénario semblable. Vers 21h30, sur le boulevard Kennedy à Bascharage, un automobiliste a percuté un panneau de signalisation avant de prendre la fuite. Il s’est finalement rendu à la police peu après et a même reconnu être en état d’ivresse. Son permis lui a été retiré.

Plus tard, un peu avant 3h, un accident «inexpliqué» était signalé sur la N7, à Hobscheid. Un véhicule était abîmé mais le conducteur n’a été retrouvé que plus tard par la police, légèrement blessé. Là encore, l’homme était ivre et il faisait même l’objet d’une interdiction de conduire.