Au Sénégal : Il giffle une députée, elle lui lance une chaise

Un député de l'opposition a d'abord giflé cette parlementaire, Amy Ndiaye, qui a riposté en lui lançant une chaise, avant de tomber à terre et d'être secourue par ses partisans, selon des images diffusées sur plusieurs chaines de télévision et les réseaux sociaux. Des parlementaires ont ensuite échangé des coups de poing dans la cohue. Cette scène, qui a immédiatement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, s'est déroulée lors du vote du budget du ministère de la Justice pour 2023.