Etats-Unis: Il glisse et l’alligator lui saute dessus pour lui croquer la jambe

Même s’il les côtoie tous les jours, Chad sait qu’il ne doit pas baisser sa garde quand il vient nourrir les alligators. Employé de la Colorado Gator Farm, il a fait une démonstration face aux touristes et l’un d’eux a filmé en direct ce qui aurait pu terminer en un horrible drame. Chad a en effet glissé au moment où il tendait une énorme dinde crue à l’animal prénommé Elvis.

Ce dernier a sans doute flairé un repas plus tentant et s’est jeté sur lui, essayant de lui croquer la jambe voire plus. Chad a tout fait pour s’extraire du rivage, aidé d’un autre employé.