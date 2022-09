France : Il infiltre le site de «Fort Boyard», la prod porte plainte

Quand il était enfant, Max Von Croft était fan de «Fort Boyard». Devenu adulte, youtubeur et amateur d’urbex (pratique consistant à visiter des lieux abandonnés), il a voulu découvrir les coulisses du célèbre jeu diffusé sur France 2 . Pour ce faire, Max Von Croft s’est introduit illégalement sur le site, en septembre 2021, et y est resté deux jours pour réaliser une vidéo.

Interrogé par le quotidien, Max Von Croft s’est défendu, déclarant que ce qu’il avait fait était sans conséquence et qu’il n’était pas le premier à visiter le fort sans autorisation. «Je n’ai rien dégradé ni volé. Je n’incite personne à refaire ce que j’ai fait. Le but n’était pas de montrer comment entrer dans le fort, mais ce qu’il y avait à l’intérieur. Mon but n’était pas de foutre le bordel ni d’emmerder la production, mais de me faire kiffer, de faire une performance», a-t-il assuré. Le youtubeur sera jugé mi-septembre 2022, précise Le Parisien.