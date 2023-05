Il interrompt son rencard pour tuer quelqu’un, puis revient manger

Mardi 11 avril 2023, près d’un restaurant de burgers de Houston (Texas), Erick Aguirre, 29 ans, gare son véhicule près de l’établissement, situé en centre-ville. Un individu du nom d’Elliot Nix s’approche alors de l’automobiliste et de la jeune femme qui l’accompagne, arrivée avec sa propre voiture. L’homme de 46 ans, qui prétend travailler pour le restaurant, explique aux deux personnes qu’elles doivent payer chacune 20 dollars pour pouvoir se parquer à cet endroit. Le couple s’exécute et prend la direction du resto.

Après avoir passé la porte d’entrée, Aguirre et sa compagne apprennent qu’ils se sont fait avoir et que Nix ne travaille pas pour l’établissement. Le jeune homme de 29 ans s’excuse auprès de sa partenaire et s’absente. Depuis une boutique voisine, un employé voit alors le suspect en train de courir vers sa voiture, s’emparer d’un pistolet et pourchasser l’arnaqueur en question. Le témoin perd ensuite les deux hommes de vue, mais entend un coup de feu.