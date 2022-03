Il invente et vit avec sa femme-robot parfaite

Un Canadien d’origine vietnamienne, génie de l’informatique, a fabriqué son épouse parfaite.

Parmi les fonctions qu’accomplit Aiko, son concepteur, Le Trung, explique qu’elle peut notamment préparer du thé et du café, des sushis et des petits déjeuners simples avec des oeufs et du bacon. Elle peut encore lui masser le cou et les épaules ou nettoyer les vitres et la salle de bain. De plus, elle comprend et peut formuler environ 13 000 phrases en anglais et en japonais.