Faits divers au Luxembourg : Il jette des chaises sur les rails du tramway

Vers 15h15 samedi, une altercation physique entre deux personnes a été signalée par un tenancier de bar de la rue de Strasbourg à Luxembourg. Les deux personnes ont pu être retrouvées sur place, «l'une d'entre elles devenant de plus en plus colérique et ne voulant pas se faire calmer par les policiers». Comme l'homme «était également un gros buveur et représentait un danger pour lui-même et pour les autres», les forces de l'ordre l'ont placé en détention après un examen médical.