Rupture houleuse : Il l'a quittée pour quelqu'un de moins bien? Piqué répond à Shakira

La bataille entre Shakira et Gerard Piqué, commencée après l’annonce de leur séparation, en juin 2022 après dix ans de vie commune et deux enfants, est loin d’être terminée. Jeudi 12 janvier 2023, la chanteuse de 45 ans s’en est prise à son ex et à sa nouvelle compagne – sans jamais les nommer – dans le titre «Pa tipos como tu», déclarant notamment que le footballeur avait troqué une Ferrari contre une Twingo et une Rolex contre une Casio.