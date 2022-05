«Elle ne s'y attendait pas»: Il la demande en mariage dans l'avion Luxair vers Venise

«Tout le monde a applaudi. Je me suis approché d'elle, je me suis mis à genoux dans l'allée et je lui ai tendu la bague. Et elle a dit oui!», raconte le Français, résident au Grand-Duché depuis près de 25 ans. «J'étais un peu crispé et elle un peu gêné», avoue l'Eschois d'adoption, employé de l'entreprise de service de courrier Michel Greco. Applaudi à nouveau, le couple a même reçu les félicitations du commandant de bord et une coupe de champagne de la part de la compagnie.