Témoignages à Orly : «Il la tenait par le cou et menaçait les autres»

L'attaque ce samedi contre une militaire a eu lieu au premier étage du terminal sud d'Orly, avant les contrôles de sécurité. Des témoins racontent.

Il comprend que c'est «sérieux». «Alors on s'est éloigné et en descendant les escaliers, j'ai entendu des coups de feu». Hakim, qui devait prendre un vol pour l'Algérie avec ses parents et sa soeur, confirme que tout s'est passé très vite. Il se trouvait au "dépose-bagages" au rez-de-chaussée de l'aéroport, quand il a entendu des coups de feu. «On a compris que c'était assez loin de nous». «Le personnel nous a demandé de partir. On a laissé les bagages et on s'est mis à l'abri plus loin» tandis que les «magasins fermaient leurs rideaux».