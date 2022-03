Los Angeles : Il laisse son bébé dans la voiture pour un strip-tease

Un jeune père est poursuivi pour avoir laissé seule sa fillette de 9 mois dans sa voiture afin de s'offrir une petite danse dans un club de strip-tease.

Dans un communiqué mardi, la procureur du comté de Los Angeles Jackie Lacey explique qu'Auwin Dargin a été formellement accusé de maltraitance sur un enfant, l'accusé plaidant toutefois non coupable. M. Dargin, 24 ans, a laissé son bébé dans la voiture pendant une heure dans l'après-midi du 9 mars pour aller dans un club de strip-tease, d'après le communiqué de la procureur. La fillette a été trouvée par des voisins et des employés du club, qui ont ensuite confronté l'accusé lorsqu'il est sorti de l'établissement.

D'après le quotidien Los Angeles Times, Matthew Nadeau, l'un des responsables du Synn Gentleman's Club de North Hills, l'a entendue pleurer après avoir vu l'un de ses clients entrer et sortir du club toutes les quinze minutes. Avec son cousin, M. Nadeau a ouvert la voiture dont la fenêtre était partiellement baissée, et en a sorti la fillette qui «était chaude et visiblement contrariée et apeurée», précise le quotidien.