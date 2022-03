Scandale en Belgique : Il louait son fils à un pédophile contre des bières

Un balayeur bruxellois de 53 ans a été condamné vendredi pour avoir échangé son fils contre de l'alcool et le droit de rgarder des matches de foot à l'une de ses connaissances pédophiles.

La sordide affaire qui s'est déroulée à Bruxelles entre décembre 1995 et mars 2007 met en scène trois protagonistes: un père indigne, son amant de 42 ans et un troisième homme, âgé de 38 ans. Le premier prêtait son fils au second, un gardien de parc qualifié de «borderline» par la quotidien belge La Dernière Heure. Le troisième, un chômeur lui-même victime d'abus sexuels depuis l'âge de 14 ans, entretenait des relations sexuelles avec le premier, et participait à des viols avec le second.