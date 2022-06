Vol au Luxembourg : Il lui arrache son collier et tente de voler sa montre

REMICH - Une femme âgée a été agressée mercredi soir alors qu'elle faisait du jardinage à Remich.

Il était aux alentours de 19h30 quand un individu s'est introduit dans une propriété à Remich alors qu'une femme âgée était en train de jardiner. Il a d'abord engagé la conversation avant de l'attaquer par derrière et de lui arracher sa chaîne en or. Il lui a également saisi très fortement le bras pour lui prendre sa montre. Sans succès.

Il s'est ensuite enfui vers le centre de Remich. La police est à sa recherche et lance un appel à témoins pour retrouver l'agresseur qui avait entre 20 et 25 ans, était vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon sombre. Toute personne pensant détenir des informations est invitée à contacter le commissariat de Remich/Mondorf (244 771000 ou police.remichmondorf@police.etat.lu).