Accident mortel en Australie : Il lui tape sur l'épaule et c'est le crash

La météo semble idyllique, la mer est turquoise... Et patatras. Dans une vidéo terrifiante que s'est pocurée Seven News, on voit un des passagers de l'un des deux hélicoptères impliqués taper sur l'épaule pour signifier l'approche d'un autre engin mais il est déjà trop tard et le pilote ne peut rien faire pour éviter la collision.