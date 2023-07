Harcèlement en France: Il lui tend 100 euros sur un parking : «Je ne suis pas une pute!»

La vidéo a été vue plus de 5 millions de fois en quelques jours. On y voit un jeune homme tendre des billets à une jeune femme qui sort d’une salle de sport de la région parisienne et qui s’apprête à monter dans sa voiture. «J’ai 100 euros là», lance-t-il. «Et donc ?», lui rétorque la jeune sportive qui a filmé la scène. «Sans méchanceté, ni tout là…», insiste le harceleur. «Mais je ne suis pas une pute !». «J’ai jamais dit ça, je sais très bien. Je respecte et tout», lui répond-il.

La jeune femme ne se laisse pas démonter: «Vous attendez toutes les meufs et vous leur proposez? Ce n’est pas bien de faire ça». L’homme marmonne mais ne semble pas décidé à la laisser en paix. Si la séquence laisse à penser que la victime n’a pas tremblé, il en est tout autre: «Je ne savais pas comment réagir. Je me suis dit qu’à tout moment, il avait un couteau. J’ai préféré rester calme», a-t-elle confié à nos confrères de BFMTV. «J’étais entre deux voitures, donc je me suis dit ''il va m’agresser''. Je suis restée calme et j’ai attendu».

L’agression s’est déroulée le 9 juillet, elle a porté plainte le 12 et les gendarmes de Chantilly ont commencé à investiguer. Le procureur de Senlis a indiqué au Parisien qu’une enquête avait bien été ouverte pour harcèlement sexuel et qu’elle progressait «de façon satisfaisante» même si le suspect n’a pas été encore interpellé.

Loin d’elle l’idée de faire des clics et du buzz, la jeune femme veut juste une chose: «Que les hommes arrêtent, il y a des sites pour ça. Ça nous fait peur, dans le sens où on n’ose plus trop sortir dans la rue, on a peur, c’est pour ça qu’il faut en parler».