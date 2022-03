Au Luxembourg : «Il m'a fallu 1h30 pour faire 1 kilomètre!»

LUXEMBOURG - Un accident impliquant deux voitures a entraîné des kilomètres de bouchons sur l'A4 vers la capitale et sur l'A13.

Les autoroutes A4 et A13 sont à l'arrêt.

Conséquences: un énorme embouteillage s'est formé de Pontpierre jusqu'au rond-point Raemerich, plusieurs kilomètres plus loin. Et l'A13 était aussi paralysée avec de gros bouchons en direction de l'A4. «Il m'a fallu 1h30 pour faire 1 km», peste un lecteur de L'essentiel, plutôt remonté après ce début de semaine pour le moins catastrophique. «Marre de tous ces "Fangio" qui font n'importe quoi sur les routes», déplore-t-il. Un autre se désespère. «Catastrophe! Ça roule à 0 km/h sur l'A4!»

Sur l'A1 aussi

Il a finalement fallu attendre jusqu'à 8h20 pour que l'ACL annonce que les véhicules impliqués dans la collision avaient été dégagés. Le trafic devait dès lors revenir progressivement à la normale. Les causes de l'accident ne sont pour le moment pas connues et on ignore également s'il a fait des blessés.