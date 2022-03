Dr Sex : «Il m'a trompée pour tester sa virilité»

Il y a un mois, le petit ami de Verena s'est livré à une expérience quelque peu étrange. Depuis, plus rien n'est comme avant. Que faire?

Ton partenaire semble aussi croire que ne peut exister ce que nous refusons d'admettre - à savoir qu'il prend de l'âge et que ce processus a des répercussions plus ou moins importantes sur son corps. Mais même si, comme beaucoup d'autres hommes et de femmes, il essaie de l'ignorer, l'organisme masculin a ses limites et son déclin est imparable.