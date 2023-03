Dr Sex: «Il m'arrive de détester mon corps!»

À 31 ans, Bianca se sent bien dans son corps, sauf lorsqu'elle surfe sur les réseaux sociaux et qu'elle y voit des femmes très minces. Unsplash/K S

Question de Zoe (31 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Bianca,

Vivre à une époque où tout est basé sur l’image et accepter son propre corps tel qu’il est au fil des transformations qu’il subit au cours de la vie en fonction de ses gènes, du comportement alimentaire et des signes de l’âge, est un véritable défi.

On ne peut, ou plutôt, on ne doit plus croire aveuglément ce que l'on voit depuis que les programmes de traitement de l’image se sont imposés à nous à la fin du siècle dernier. De nos jours, il n’y a guère une photo de portrait qui ne soit pas rehaussée par un filtre.

Et parmi les modèles que nous croisons quotidiennement sur les sites en question et qui mettent en scène l'image du corps parfait, il est presque impossible de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est retouché ou faux.

Des études ont montré que l'image du corps rêvé par les femmes est largement influencée par la nature des corps qu'elles perçoivent dans leur entourage: plus ceux-ci sont minces, athlétiques et bien formés, plus elles veulent elles-mêmes être minces, athlétiques et bien formées.

Sur base de ce constat, je devrais te conseiller de ne plus regarder les femmes minces, que ce soit dans la vie réelle ou virtuelle. Mais je préfère t’inviter à te confronter à des corps de femmes qui refusent de se conformer aux exigences de perfection ou à l’image de la société. Tu constateras que même les idéaux de beauté sont éphémères.

L'objectif de ce voyage dans le temps et la culture est de relativiser ta pensée et ton attitude par rapport à ton corps et de prendre conscience qu'en fin de compte, c'est toi, en tant qu'observatrice, qui décides de ce qui est beau pour toi - et de ce qui ne l'est pas.

Car il n'existe pas de critère objectif. Les «bons» et les «mauvais» corps, les «beaux» et les «laids»: ce sont des catégories de la pensée humaine, des visions temporelles, des courants de mode et, en fin de compte, des fantasmes. En prenant conscience de cela, tu te libèreras de la pression de devoir regarder ton enveloppe à travers un filtre. Bon courage!

