Emploi au Luxembourg: «Il manque 3 600 informaticiens pour répondre aux besoins» du pays

Plusieurs types de formations y sont dispensées. «D'un côté, celles de courte durée, de quelques heures, sur des sujets très spécialisés. L'idée après est d'assembler un certain nombre de modules, dans un ensemble plus complet. De l'autre, on offre aussi l'École 42, qui propose un programme complet de douze mois en moyenne dans le but de devenir programmeur mais sans aucun prof, sans classe, ni cours», détaille Serge Linckles.