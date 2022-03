Sur la route luxembourgeoise : Il manque de renverser quatre policiers et s'enfuit

ALZINGEN – Un automobiliste sous l’emprise de l’alcool a failli écraser quatre fonctionnaires de police avant d’être arrêté route de Thionville à Alzingen, peu avant 4h du matin.

Le conducteur fait comme si de rien n’était et ne ralentit même pas. Un troisième puis un quatrième policier tentent de le stopper. Sans succès. Ils sont obligés également de faire plusieurs pas sur le côté pour éviter de se faire écraser par la voiture.

Quand enfin l’automobiliste remarque la police, il accélère et s’enfuit en direction d’Hesperange. Ce n’est qu’à Alzingen que la voiture peut être immobilisée. Dans un premier temps, le conducteur refuse de descendre de son véhicule et de couper le moteur. Il est sous l’emprise de l’alcool et affirme qu’il n’a pas vu les fonctionnaires de police lui faire des signes.