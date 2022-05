Ancien des Rangers : «Il me reste six mois à vivre»

L'ancien gardien international écossais Andy Goram, qui a longtemps évolué aux Glasgow Rangers, a révélé lundi être atteint d'un cancer en phase terminale.

L'ancien gardien international écossais Andy Goram a révélé être atteint d'un cancer en phase terminale. L'homme de 58 ans l'a annoncé dans un interview accordé au Daily Record. «Il me reste six mois à vivre» a-t-il expliqué, citant les médecins qui le suivent.

Andy Goram a décliné un traitement par chimiothérapie qui aurait pu lui offrir trois mois de vie supplémentaires, après avoir observé les conséquences d'un tel traitement sur son ex-femme Miriam, en plein combat contre le cancer l'an dernier. «Suivre une chimiothérapie et souffrir le martyre pour trois mois de plus et une qualité de vie nulle ? Non merci. La chimiothérapie n'est pas au menu», a-t-il ainsi déclaré au Daily Record.