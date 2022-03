Il menace 120 millions d’adeptes de Facebook

Un virus nommé «Koobface» emprunte le système de messagerie du réseau social pour se répandre.

Pour ce faire, ce dernier utilise une technique simple et ô combien efficace! Utiliser le système de messagerie interne qui relie les utilisateurs.

En clair, le virus se propage, à partir d’un ordinateur contaminé, en envoyant à tous les amis de l’utilisateur un message au titre attrayant ou drôle du style «Regarde la vidéo de tes derniers exploits». Et c’est sur ce point que «Koobface» profite de l’un des points faibles du site, la confiance en ses amis.

En théorie, l’utilisateur ne peut que recevoir des messages en provenance de ses amis, d’où une confiance dans le système. Une fois ouvert, le message envoyé vous demande de télécharger une nouvelle version de Flash Player d’Adobe pour pouvoir lire la vidéo, et c’est à ce moment que se fait la contamination.

Conséquences: le virus vous envoie systématiquement vers des sites contaminés lors de vos recherches sur Google ou d’autres portails. Après contamination, l’unique solution consiste alors à installer un antivirus et à changer votre mot de passe. Une action qui devrait être de plus en plus fréquente, selon les spécialistes.