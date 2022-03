Fausse alerte : Il menace de tuer ses deux enfants à Schifflange

SCHIFFLANGE – La police a arrêté un homme mardi matin alors qu’il avait indiqué à sa femme vouloir tirer sur leurs enfants.

Mardi matin, un homme s’est présenté au travail de son épouse et a menacé de se procurer une arme pour se suicider et tuer leurs enfants. La police s’est aussitôt précipitée à l’école, rue de la Libération et a intercepté l’homme vers 11h15. Il n’était finalement pas armé et n’a opposé aucune résistance.