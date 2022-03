Mareva Galanter : «Il m’est arrivé de chanter avec les candidats»

Dans «Popstars», Mareva Galanter est la «grande sœur» des artistes en herbe. Elle a pour mission de faire le lien entre le jury et les chanteurs.

Depuis le début de «Popstars», celle qui fut élue Miss France en 1999 donne de précieux conseils aux artistes sur la manière de se comporter devant La Fouine, Alexia Laroche-Joubert et Philippe Gandilhon. Elle avoue cependant qu’elle n’aurait jamais eu le courage de participer à cette émission en tant que candidate.

J’ai spontanément répondu oui en me disant que c’était une jolie aventure que de participer à la création d’un groupe. Je viens de faire trois ans de tournée avec le groupe Nouvelle Vague et cette nouvelle expérience m’intéressait beaucoup.

Je suis venue avec ce que je suis, l’expérience que j’ai pu acquérir dans la vie, qui m’a construite. Le fait d’avoir vécu une tournée, d’avoir évolué sur scène et face aux caméras me permet de donner des conseils aux candidats. Je suis capable de reconnaître un moment de télé.

Pas vraiment. Mais finalement ce n’est pas plus mal, je suis plus naturelle et spontanée. Mais évidemment que je sais à peu près ce qui se passe ailleurs grâce à Internet.