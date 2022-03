Il met 350 heures à refaire «Thriller»

Un Français s’est lancé dans un projet fou. Il a réinterprété le tube planétaire de Michael Jackson a cappella, en enregistrant 64 sons différents uniquement produits par sa voix.

Aucun instrument, synthétiseur, boîte à rythme ou sampler n'a été utilisé pour réaliser cette performance originale. Le concept baptisé «A’cappella Massivement Multipistes» par François Macré ne se sert que du son de la voix et de la technique du «Looping», une technique qui permet de répéter des séquences. «Le son a juste été agrémenté de reverb et d’un léger chorus sur certaines des 64 pistes», explique l’artiste sur sa page MySpace .

Le projet non-commercial, qui n’a nécessité qu’un PC portable, un micro, un casque et une webcam, a nécessité pas moins de 350 heures de travail. «Il s’agit juste d’un défit artistique, réalisé durant mes heures de loisirs, dont le but est de faire sourire mes proches et les internautes», déclare le musicien amateur.