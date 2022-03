Football - Suède : Il met fin à son contrat en raison du froid

Musa Noah Kamara n'aura goûté qu'une semaine aux conditions météorologiques de Trelleborg en Suède. Le climat qu'il y a trouvé, trop rude, l'a incité à faire marche arrière.

Le 12 août dernier, Musa Noah Kamara (19 ans) posait ravi et tout sourire avec son nouveau maillot de Trelleborgs, un club suédois militant en 2e division. L'attaquant sierra-léonais venait d'y parapher un contrat de trois ans et demi. Or rebondissement: une semaine plus tard, la formation scandinave et son nouvel attaquant annonçaient déjà leur séparation et la rupture de leur récent engagement. «Le joueur souhaite retourner dans son pays natal pour raisons personnelles», pouvait-on découvrir dans un communiqué publié sur le site officiel du club.