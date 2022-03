Collectionneur luxembourgeois : Il met ses 5 800 Swatch aux enchères

LUXEMBOURG - Un Luxembourgeois passionné de Swatch vend sa collection de 5 800 montres aux enchères à Hong Kong.

«Swatch a sauvé le secteur de l’horlogerie suisse. Ils ont fait quelque chose de neuf, inventé beaucoup de choses. Il y a tout dans une Swatch». Quand il est lancé sur le sujet, Paul Dunkel est intarissable. Entre les années 80 et 2007, ce Luxembourgeois a accumulé une impressionnante collection de prestigieuses montres Swatch. «J’ai la collection la plus complète sur la période», explique cet ancien assureur à la retraite. Cette collection, il va la vendre aux enchères par le biais de Sotheby’s Hong Kong.

Paul Dunkel sera à Hong Kong pour la vente. Avec un pincement au cœur en voyant ses montres partir. «C’est inévitable. J’ai tellement de souvenirs là-dedans. Mais je me dis qu’il y a une fin à tout. Et les laisser non utilisées dans une cave ou un coffre-fort, cela fait encore plus mal».