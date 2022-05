Scandale au Brésil : Il meurt asphyxié dans un coffre de voiture de police

La mort d'un homme, asphyxié après avoir été placé dans le coffre d'une voiture de police d'où émanait une épaisse fumée, a choqué le Brésil, où une vidéo d'un témoin est devenue virale.

La mort d'un homme asphyxié après avoir été placé dans le coffre d'une voiture de police d'où émanait une épaisse fumée a choqué le Brésil, où une vidéo d'un témoin ayant filmé la scène est devenue virale. La Police routière fédérale (PRF) a assuré jeudi dans un communiqué que les agents avaient «employé des techniques d'immobilisation et des instruments à faible potentiel offensif» face à «l'agressivité» de Genivaldo de Jesus Santos, 38 ans, lors d'un contrôle de routine.

Les faits se sont déroulés mercredi sur une route à proximité d'Umbauba, petite ville de 25 000 habitants de l'Etat de Sergipe (nord-est). Les images de la vidéo montrent clairement deux agents de la PRF casqués tenter de refermer le coffre d'une voiture sur un homme dont les jambes dépassent encore. Une épaisse fumée blanche qui semble venir d'une bombe lacrymogène s'échappe du coffre. L'homme remue les jambes pendant environ une minute, puis devient immobile. Les agents replient alors ses jambes et ferment le coffre.

«Un crime»

Selon la PRF, l'homme a ensuite été conduit en direction du commissariat d'Umbauba, mais a «fait un malaise» durant le trajet et a été amené à l'hôpital, où il a été «pris en charge» et «où le décès a été constaté». Le communiqué ne précise pas si l'homme est arrivé mort à l'hôpital, mais le secrétariat à la Sécurité de Sergipe a révélé que le résultat de l'autopsie confirmait le décès par «asphyxie». Le neveu de Genivaldo de Jesus Santos a dit au site d'informations G1 qu'il avait prévenu les agents que son oncle souffrait de "troubles mentaux" et qu'il était à moto au moment du contrôle.