Il meurt dans un incendie en voulant sauver ses chiens

L’incendie a ravagé la maison de la victime et de son épouse.

Le sinistre, dont l’origine n’est pas encore connue, s’est produit aux Magny, une commune d’environ 150 habitants, dans le Jura. Les occupants de la maison, la victime et son épouse, ont pu dans un premier temps quitter leur logement, selon le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt.

Mais, selon les déclarations de sa femme, le sexagénaire serait ensuite retourné à l’intérieur pour procéder à la «récupération du ou des chiens» du couple, a indiqué le magistrat. Le procureur n’a pas pu préciser s’il y avait un ou des animaux et n’avait pas non plus d’éléments sur leur état. L’épouse, choquée, a été hospitalisée à Vesoul. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.