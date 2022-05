France : Il meurt fauché par une voiture lors d’un rassemblement automobile sauvage

Un jeune homme de 18 ans, projeté de plusieurs mètres après avoir été percuté par un véhicule, est mort dans la nuit de samedi à dimanche sur un parking de supermarché à Somain, dans le Nord.

L’automobiliste qui a fauché un jeune spectateur dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un rassemblement d’amateurs de voitures à Somain, dans le nord de la France, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Photo d’illustration/AFP

Un jeune homme est décédé dans la nuit de samedi à dimanche fauché par un véhicule lors d’un rassemblement non déclaré d’amateurs de voitures sur un parking de supermarché à Somain, dans le Nord, ont indiqué les pompiers et le Parquet. La victime, âgée de 18 ans selon le Parquet, a été projetée à plusieurs mètres par le choc, et elle est décédée sur place, ont précisé les pompiers.

Le conducteur de la voiture impliquée dans le drame a été placé en garde à vue pour «homicide involontaire», a précisé le procureur de Douai, Frédéric Fourtoy. «A priori, il roulait à une vitesse inappropriée et il est probable qu’il ait mal négocié un virage.» Les faits se sont produits «lors d’un rassemblement sauvage qui serait en lien avec du tuning» et qui réunissait une centaine de personnes et de véhicules, a détaillé le procureur. La victime faisait «a priori partie des spectateurs», a-t-il ajouté.

Maire en colère

Le maire de la commune, Julien Quennesson, a fait part de «colère» dans un communiqué posté sur Facebook, indiquant avoir «depuis des années interpellé les services et autorités compétents pour faire cesser ces rassemblements qui impactent la tranquillité des Somainois». «Pas plus tard que vendredi, j’ai une nouvelle fois interpellé les services de l’État sur la situation», a-t-il précisé, appelant «chacun à mesurer les conséquences et prendre les décisions qui s’imposent». Une enquête «doit permettre de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles ce tragique décès a eu lieu», a-t-il ajouté.