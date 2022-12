Incident au Luxembourg : Il molestait les passants sur la Place de la Constitution

Violence agression à Luxembourg-Ville

D'ébriété, il en a également été question dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route. Un conducteur a perdu son permis de conduire à la Porte de France à Esch-sur-Alzette après avoir grillé un feu rouge. Intercepté par la police, l'alcooltest s'est révélé positif. Même sanction pour un conducteur qui a foncé jusqu'à 110 km/h route d'Esch, à Gasperich. Il était aussi sous l'emprise de l'alcool. Tout comme celui qui s'est endormi, moteur en marche, sur la route entre Bous et Oetrange.

À noter que jeudi, une violente agression a eu lieu à Luxembourg-Ville, rue Glesener vers 16h30. Un individu a frappé un piéton et lui a demandé ses objets de valeur avant de prendre la fuite.

Un peu plus tard, ce sont les policiers qui ont été pris à partie, rue des Bains, dans la capitale. Alors qu'ils intervenaient sur un différend entre un chauffeur de taxi et ses trois passagers, l'un d'eux s'est mis à insulter violemment les fonctionnaires. Malgré les demandes répétées de quitter les lieux, l'individu n'a pas voulu se calmer et il a été emmené au commissariat.