Football : Il montre ses fesses et se fait virer de la sélection

Le milieu de terrain Haris Belkebla a été exclu «pour raisons disciplinaire» de la sélection algérienne pour la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir exhibé son postérieur sur Internet.

Alors qu'un de ses coéquipiers jouait à un jeu en ligne sur un réseau, Belkebla apparaît à l'écran et se déculotte, visiblement pour le déconcentrer.

Dans un tweet, la FAF précise que «la décision du sélectionneur a pour but de maintenir la discipline au sein du groupe, qu'il considère comme une ligne rouge».

Belkebla, qui devait honorer sa 1re sélection en équipe d'Algérie, a présenté mercredi ses «excuses à tous les supporters, à la fédération, au staff, à l'équipe et au sélectionneur», dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

«Je ne pensais pas être en direct sur un réseau social, cependant mon geste reste déplacé», écrit le joueur de Brest, nouveau promu en L1 française, âgé de 25 ans. «Je ne cherche en rien à me disculper car j'ai commis une erreur dont je paye le prix immédiatement par mon exclusion de la sélection nationale».

C'est «une sanction qui me brise le cœur, mais qui est légitime (...) je n'en veux à personne si ce n'est à moi-même, surtout de vous avoir déçus», poursuit le joueur, qui souhaite à ses coéquipiers de «soulever la Coupe».

«Je vous prie simplement d'épargner ma famille qui m'a transmis des valeurs bien plus nobles que l'image que je donne aujourd'hui, et certainement plus proches des valeurs de notre pays», demande-t-il également.