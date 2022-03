En Angleterre : Il n'aurait pas dû toucher ce garde de la reine

Un jeune touriste a cru bon s'appuyer sur l'épaule d'un garde de la reine d'Angleterre, devant le château de Windsor, pendant sa ronde. La réaction du garde est incroyable.

Il y a ceux qui respectent ce qu'ils sont, en se contentant de les observer et les photographier. D'autres se croient plus malins en cherchant à les déstabiliser. Ces derniers jours, un jeune homme a appris et sans doute retenu qu'il ne faut pas titiller les gardes de la reine d'Angleterre Élisabeth II.

Sur une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, on voit le touriste, probablement filmé par un camarade de classe, suivre de très près un garde effectuant sa garde à proximité du château de Windsor. Après quelques instants, le jeune homme se rapproche du garde et pose sa main sur son épaule gauche. Un geste qui n'a pas du tout plu à l'officier, qui s'est arrêté et a pointé son arme vers le visiteur en criant «Éloignez-vous des gardes de la reine!». Ce dernier a aussitôt reculé. Si la vidéo s'arrête à ce moment-là, on se doute qu'il ne s'est pas rapproché du garde ensuite.