Canicule : Il n'avait pas fait aussi chaud à Shanghai depuis… 1873

Une partie de la Chine affronte ces derniers jours une vague de chaleur et les autorités ont émis des alertes canicule. Les températures pourraient atteindre 42°C dans certaines régions et la presse locale a fait état de décès. Les vagues de chaleur en plein été ne sont pas inhabituelles en Chine, en particulier dans l'Ouest aride et le Sud du pays. Si à Shanghai les étés sont chauds, les fortes canicules sont moins fréquentes.