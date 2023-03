Au Luxembourg: «Il n'y a aucune volonté d'abolir les paiements en liquide»

Pour autant, les députés membres des différentes commissions concernées (Pétitions, Finances et Institutions et Révision de la Constitution) ont relevé plusieurs limites au texte initial de la pétition n°2470. Selon eux, il n'y a pas lieu d'inscrire une garantie pour le paiement en espèces dans la Constitution et les transactions en liquide ne peuvent se faire de manière illimitée.